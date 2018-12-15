Заказное убийство надзирателя тюрьмы попало на видео

В бразильском штате Мату-Гросу злоумышленники одним выстрелом убили агента Группы криминального сопровождения местной тюрьмы. Следователи придерживаются версии, что это было не ограбление, а расправа — 38-летний Пауло Роберто да Силва Роча стал 25-м сотрудником общественной безопасности, убитым в штате с начала этого года, сообщает Globo. Камера наблюдения сняла последние секунды жизни надзирателя.

Нападение было совершено около семи часов вечера 14 декабря в городе Канделария (муниципалитет Фелис-Натал). Пауло Роберто разговаривал по телефону и уже дошел до своего дома, когда сзади его нагнал мотоцикл. Он успел выхватить пистолет, но практически тут же получил пулю в голову и рухнул замертво. Прежде чем скрыться с места, один из злоумышленников забрал у надзирателя пистолет.

К моменту прибытия медиков мужчина был мертв. Поиски преступников ни к чему не привели, несмотря на проведенные полицейскими масштабные обыски.

Следователи рассматривают несколько версий нападения, но склоняются к тому, что злоумышленники знали о месте работы Пауло Роберто — он был сотрудником Центра временного содержания под стражей в Канделарии — и действовали целенаправленно.