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Россиянин спустя девять лет сознался в убийстве и сел 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Житель Нижегородской области приговорен к восьми годам лишения свободы за убийство, совершенное девять лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета России Юлия Склярова.
По ее словам, в декабре 2008 года в частном доме на Интернациональной улице садового товарищества «Восход-2» под городом Бор между двумя сторожами во время застолья вспыхнула ссора. Во время нее 42-летний мужчина восемь раз ударил своего 60-летнего коллегу ножом. От полученных травм раненый скончался.
«Осознав, что произошло, мужчина спустил тело в подвал, где закопал убитого. После этого он еще шесть лет, до 2014 года, продолжал работать в этом доме сторожем. И только в 2017 году добровольно явился в следственное управление СКР и признался в совершенном преступлении», — рассказала Склярова.
Тело погибшего было обнаружено следователями в августе 2017 года. Его никто не искал — убийца просто сообщил, что напарник ушел и не вернулся.
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