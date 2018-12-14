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Задержан вице-губернатор Псковской области
Деловая газета «Взгляд»
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ещё 8
53 минуты назад
Фото: .pskov.ru
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Вице-губернатора
Псковской области
Александра Кузнецова
задержали в связи с расследованием уголовного дела.
Об этом сообщает источник ТАСС.
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