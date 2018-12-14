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Задержан вице-губернатор Псковской области 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 53 минуты назад
Фото: .pskov.ru
Вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова задержали в связи с расследованием уголовного дела.
Об этом сообщает источник ТАСС.
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