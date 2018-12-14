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Арестован начальник Свердловской железной дороги 

RT на русском 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение об аресте начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщает URA.RU.
Судья Андрей Шашкин заявил, что Миронов пробудет под стражей до середины февраля.
«Я докажу свою невиновность, это всё сделано, чтобы дискредитировать моё имя. Это провокация», — сказал Миронов, когда его выводили из зала суда.
Ранее сообщалось, что у Миронова проведён обыск.
В сентябре портал ВашГород.ру сообщал, что сотруднице ПФР в Республике Алтай грозит до двух лет лишения свободы за хищение бюджетных средств.
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Источник: в московском Театре сатиры обнаружен труп мужчины Чехия выдала России обвиняемого в мошенничестве россиянина В Екатеринбурге завели дело в отношении пластических хирургов
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