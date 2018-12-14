Арестован начальник Свердловской железной дороги 

Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение об аресте начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщает URA.RU.
Судья Андрей Шашкин заявил, что Миронов пробудет под стражей до середины февраля.
«Я докажу свою невиновность, это всё сделано, чтобы дискредитировать моё имя. Это провокация», — сказал Миронов, когда его выводили из зала суда.
Ранее сообщалось, что у Миронова проведён обыск.
В сентябре портал ВашГород.ру сообщал, что сотруднице ПФР в Республике Алтай грозит до двух лет лишения свободы за хищение бюджетных средств.