Бывший пристав с подельниками похищала деньги инвалидов

Пскове в отношении бывшего судебного пристава и ее сообщников возбуждено уголовное дело за хищение денежных средств со счетов инвалидов. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщается в группе Следственного комитета России в WhatsApp.

По данным следствия, двое молодых людей под руководством 36-летней экс-пристава отработали мошенническую схему для кражи денег у социально незащищенных граждан. По фальшивым исполнительским листам они осуществили перевод в размере 1,6 миллиона рублей со счета пожилого инвалида, а также 950 тысяч рублей со счета сироты-инвалида.

Уточняется, что в настоящий момент двое подозреваемых задержаны, а один разыскивается. Устанавливаются дополнительные эпизоды мошенничества.

Ранее сообщалось, что в отношении чиновников департамента градостроительства мэрии Красноярска возбуждено уголовное дело за халатность в особо крупном размере. По версии следствия, в период с 2017 по 2018 год госслужащие приобретали квартиры для детей-сирот по завышенной цене. Сумма ущерба составила более 61 миллиона рублей.