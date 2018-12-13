Британский миллионер признал убийство своей девушки во время секса

Британский миллионер Джон Броэдхерст сознался в непредумышленном убийстве своей девушки во время секса, пишет «Лента.ру» со ссылкой на BBC News

В 2016 году 26-летняя Натали Коннолли была обнаружена мертвой в доме Броэдхерста. На теле девушки обнаружили более 40 травм, в том числе перелом глазницы и разрыв внутренних органов. Медики, констатировавшие смерть, рассказали следствию, что сам хозяин дома в этот момент мучился похмельем и не был особо взволнован смертью своей девушки.

На суде предприниматель заявил, что нанес травмы Коннолли с ее согласия во время секса. Друзья погибшей подтвердили, что она проявляла интерес к БДСМ. По признанию миллионера, в тот момент он находился под влиянием алкоголя и наркотиков и не смог рассчитать свои силы, а затем не оценил степень тяжести нанесенных повреждений и не вызвал скорую помощь, оставив подругу умирать.

Сторона обвинения считала, что миллионер решил «проучить» девушку, когда узнал, что она познакомилась с другим мужчиной и общается с двумя бывшими партнерами.

Однако суд принял во внимание признание Броэдхерста и заменил первоначальные обвинения в убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений более легким — непреднамеренное убийство. Приговор должен быть вынесен 17 декабря.