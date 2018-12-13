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Организатор убийства Старовойтовой попросил об УДО 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Организатор убийства депутата Госдумы и председателя партии «Демократическая Россия» Галины Старовойтовой Юрий Колчин, осужденный за преступление на 20 лет, второй раз подал прошение об условно-досрочном освобождении.
«Ходатайство от осужденного Юрия Колчина находится в производстве Брасовского районного суда. Судебное заседание назначено на 10.00 мск 25 декабря. Сам он отбывает заключение в исправительной колонии строго режима № 4, расположенной в том же районе», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Брянского областного суда Галины Кубекиной.
В 2016 году Колчин уже подавал запрос на УДО, однако суд отклонил ходатайство осужденного.
Напомним, Старовойтову застрелили 20 ноября 1998 года в подъезде собственного дома в Санкт-Петербурге. 30 июня 2005 года Колчин как заказчик преступления получил 20 лет тюрьмы, исполнитель Виталий Акиншин был приговорен к 23,5 годам заключения.
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