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В Москве пойман «трамвайный стрелок» 

ТВ Центр + ещё 12 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Столичная полиция задержала несовершеннолетнего стрелка по трамваям
В Москве полиция задержала несовершеннолетнего, который в прошлое воскресенье стрелял по трамваям на северо-востоке города.
Хулигана зафиксировали сразу несколько камер наблюдения. Видно, как молодой человек идёт по улице со своей компанией. В какой-то момент в кадр попадает и пистолет, который парень явно готовит к стрельбе.
Камеры наблюдения также засняли, как стекла в трамвае потрескались, но не осыпались. Всего было повреждено семь вагонов. Только по счастливой случайности никто не пострадал. Движение трамваев 17-го маршрута в районе Бабушкинской было прервано почти на час.
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