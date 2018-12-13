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В Якутии пьяный мужчина ударил ножом трехмесячного сына 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Расследуется уголовное дело в отношении якутянина, ударившего ножом трехмесячного сына, сообщила старший помощник руководителя управления СК по Якутии по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.
Следствием установлено, что вечером 9 декабря в своей квартире пьяный мужчина поссорился с сожительницей. На почве неприязни он схватил кухонный нож и нанес им удар в спину своего трехмесячного сына, которого женщина держала на руках.
Со сквозным ранением печени, внутренними кровотечениями мальчик доставлен в хирургическое отделение центральной районной больницы.
Санавиацией 11 декабря ребенка доставили в хирургическое отделение Национального центра медицины города Якутска. Его состояние медики оценивают как тяжелое, но стабильное.
"Заполярным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело в отношении 40-летнего жителя поселка Чокурдах Аллайховского района по признакам преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия)", — рассказала Дворецкая.
Мужчина задержан в качестве подозреваемого в совершении данного преступления. Следователем СК в суд внесено постановление об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
В СК отметили, что изначально уголовное дело было возбуждено органами внутренних дел, однако в связи с тем, что от противоправных действий пострадал малолетний ребенок, 12 декабря уголовное дело принято к производству следователем СК.
Расследование продолжается.
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