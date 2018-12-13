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Захарченко переселили к фигуранту дела о госизмене, заявил источник 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полковника Дмитрия Захарченко перевели в камеру к сотруднику "Лаборатории Касперского", проходящего по делу о госизмене служащих ФСБ в пользу США, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Захарченко перевели в камеру к обвиняемому в госизмене сотруднику "Лаборатории Касперского" Руслану Стоянову", — сказал собеседник агентства.
Данную информацию подтвердила РИА Новости адвокат Захарченко Валерия Тунникова. При этом она заявила, что причин перевода полковника в другую камеру она не знает. "Может быть, причина совершенно банальная", — сказала адвокат.
Ранее длительное время полковник Захарченко делил камеру СИЗО "Лефортово" с бывшим заместителем гендиректора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко — Борисом Коревским. Какое-то время до Коревского Захарченко содержался в камере "Лефортово" с бывшим директором ФСИН Александром Реймером, но тот был осужден на восемь лет колонии за мошенничество с браслетами для содержащихся под домашним арестом фигурантов и был этапирован в колонию.
Как ранее сообщалось, по подозрению в госизмене в пользу США арестованы глава одного из подразделений центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, его подчиненный Дмитрий Докучаев и сотрудник отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, фигуранты подозреваются в передаче иностранным спецслужбам некой информации — какой именно, сейчас выясняется. При этом непосредственно ЦРУ в деле не фигурирует, круг возможных получателей информации за рубежом устанавливается.
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