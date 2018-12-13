Захарченко переселили к фигуранту дела о госизмене, заявил источник

"Захарченко перевели в камеру к обвиняемому в госизмене сотруднику "Лаборатории Касперского" Руслану Стоянову", — сказал собеседник агентства.

Данную информацию подтвердила РИА Новости адвокат Захарченко Валерия Тунникова. При этом она заявила, что причин перевода полковника в другую камеру она не знает. "Может быть, причина совершенно банальная", — сказала адвокат.

Ранее длительное время полковник Захарченко делил камеру СИЗО "Лефортово" с бывшим заместителем гендиректора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко — Борисом Коревским. Какое-то время до Коревского Захарченко содержался в камере "Лефортово" с бывшим директором ФСИН Александром Реймером , но тот был осужден на восемь лет колонии за мошенничество с браслетами для содержащихся под домашним арестом фигурантов и был этапирован в колонию.

Как ранее сообщалось, по подозрению в госизмене в пользу США арестованы глава одного из подразделений центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов , его подчиненный Дмитрий Докучаев и сотрудник отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.