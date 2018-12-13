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В Домодедово похитили женщину 

Вести Подмосковья + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Подмосковные полицейские задержали подозреваемых в похищении человека и вымогательстве, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. 31-летний житель городского округа Домодедово обратился в полицию с заявлением о том, что около дома на улице Овражной злоумышленники схватили его жену и насильно усадили в автомобиль. После того, как преступники скрылись с благоверной потерпевшего, мужчине стали поступать звонки о том, чтобы он заплатил 500 000 рублей за возвращение похищенной.
Был разработан хитроумный план в ходе которого один из преступников был задержан в момент передачи части денег. Им оказался 23-летний уроженец Средней Азии, который под нажимом оперативников, сообщил своим подельникам о благополучном получении суммы выкупа. Женщину освободили, а оставшихся членов группировки задержали в автомобиле у торгового центра, расположенного на 24 километре МКАД, Трое мужчин от 24 до 32 лет задержаны.
Обнаружены и изъяты подложный госзнак, мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты. Против всех участников похищения возбуждены уголовные дела. Устанавливаются дополнительные эпизоды с участием задержанных.
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