В Нижнем Новгороде женщине с ребенком проломили череп из-за парковки

Молодая мама Юлия из Нижнего Новгорода привезла грудного сына на обследование в клинику, припарковала свою маленькую KIA у бордюра. А когда вышла из медучреждения, увидела, как совершенно незнакомая женщина колотит по ее машине щеткой для уборки снега. Якобы за то, что авто перегородило выезд.

Досталось и самой Юлии: разъяренная незнакомка пробила ей череп той же щеткой. Пока пострадавшая вызывала полицию, нападавшая пригрозила своим отцом, который "сейчас решит все вопросы". Информация о случившемся разошлась по соцсетям. Полиция возбудила уголовное дело и задержала хулиганку. Однако Юлия переживает, что дело могут замять и виновница уйдет от наказания.

"Приезжай срочно"

Юлия привезла сына на процедуры в частную клинику рано утром 11 декабря. В беседе с корреспондентом РИА Новости она рассказала, что на парковке было много места. Поставив машину вдоль бордюра, молодая мама с сыном на руках зашла в здание.

"Вскоре услышала, что сработала сигнализация. Эта женщина пинала колеса ногами, а щеткой для очистки снега била по капоту и боковым зеркалам. Я подошла к ней, чтобы узнать, в чем дело. Пыталась быть вежливой, не повышать голос. Незнакомка в грубой форме утверждала, что не может выехать, потом стала хамить и заявила, что я якобы нарушаю правила дорожного движения", — вспоминает она.

Юлия возражала: знака "параллельная парковка запрещена" там нет, тем более машина в принципе не мешала выезду. "Просто ее Land Cruiser большой, и она не чувствует габариты. Если ей сложно выехать, это ведь не повод стучать кулаками по чужому автомобилю, да еще и хамить", — говорит собеседница.

Помимо этого, молодая мама заметила, что от ее визави пахло алкоголем: "Я сейчас кормлю сына. Возможно, поэтому очень чувствительна к любым запахам. Картину дополняло и то, что в ее машине сидел маленький ребенок. Я сделала замечание, предложила вызвать полицию. Ее это очень возмутило".

Трясущимися руками Юля все-таки вызвала полицию и скорую. А нападавшая, по ее словам, пыталась сбежать, поэтому молодой маме пришлось буквально перекрыть собой дорогу автомобилю. На крики откликнулся молодой человек по имени Дмитрий. Он успел сделать несколько кадров, в том числе и агрессивной владелицы внедорожника.

"На фото отчетливо видно, как я с окровавленной головой, ребенком на руках не позволяю уехать моей обидчице".

Безнаказанно улыбается

Полицейских Юлия так и не дождалась — врачи увезли в больницу, у машины остался ее супруг. Однако хулиганка все равно покинула место происшествия, правда, пешком. Очевидец Дмитрий подтвердил РИА Новости, что незнакомка всячески пыталась скрыться: "Я перекрыл ей дорогу своим автомобилем, с другой стороны ей не давали уехать прохожие. В итоге она бросила машину и просто ушла".

"Та женщина всем своим видом хотела показать, что это она потерпевшая, а не Юлия", — уточняет он. Молодая мама провела весь день в больнице, вернулась за автомобилем только вечером. Внедорожника уже не было. "Выходит, смогла спокойно объехать? То есть она мне пробила череп просто так, потому что ей захотелось?" В отделении полиции Юлия вновь столкнулась с обидчицей.

"Она улыбалась, хихикала, общалась с каким-то мужчиной. Не пыталась извиниться, хоть как-то пойти на контакт. Нас вызывали на допрос по очереди, поэтому я не знаю, что она говорила", — рассказывает пострадавшая.

Директриса пиццерии

Когда фото с инцидентом опубликовали в местном паблике "Типичный Нижний Новгород", пользователи оперативно установили личность "папиной дочки". Выяснилось, что это Марина Николайчук (фамилия изменена. — Прим. ред.), директор пиццерии. По некоторым данным, занимается также продажей алкоголя. При этом в Сети нашлись те, кто встал на сторону Николайчук, якобы та защищалась. Кто-то даже предположил, что нетрезвой была Юлия, а не Марина.

"История уже обросла слухами: говорят, что мой муж нас на камеру снимал, когда было избиение. И что я была пьяна. Хотя в больнице брали кровь. Скорее всего, ее отец и правда какой-то непростой человек. Может, бизнесмен, а может, у него большие связи. Впрочем, не исключаю, что она кричала про папу от балды — чтобы навести шум", — рассуждает Юлия.

Корреспондент РИА Новости попыталась связаться с Николайчук, но безуспешно. Страницы в соцсетях она закрыла от посторонних. Отказались давать комментарии и сотрудники пиццерии, в которой она работает. Надо сказать, что на официальных страницах пиццерии в соцсетях оперативно подчистили все комментарии, имеющие какое-либо отношение к директору. В отношении Николайчук возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Любительница распускать руки задержана.