В московском театре нашли труп

В центре Москвы в здании Театра сатиры обнаружили тело мужчины 1970 года рождения. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Имя погибшего не раскрывается. Кто именно обнаружил его тело, также не уточняется. По данным собеседника агентства, на теле мужчины не нашли признаков насильственной смерти. В полиции заявили, что он скоропостижно скончался.

Полицейские начали проверку по факту смерти мужчины.

По данным «Пятого канала», о гибели мужчины в полицию сообщили сотрудники театра. Причину его смерти устанавливают специалисты.