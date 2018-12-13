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В московском театре нашли труп 

Рамблер + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В центре Москвы в здании Театра сатиры обнаружили тело мужчины 1970 года рождения. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Имя погибшего не раскрывается. Кто именно обнаружил его тело, также не уточняется. По данным собеседника агентства, на теле мужчины не нашли признаков насильственной смерти. В полиции заявили, что он скоропостижно скончался.
Полицейские начали проверку по факту смерти мужчины.
По данным «Пятого канала», о гибели мужчины в полицию сообщили сотрудники театра. Причину его смерти устанавливают специалисты.
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