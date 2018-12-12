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В Москве попытались ограбить Сбербанк 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Столичная полиция расследует факт попытки ограбления одного из отделений Сбербанка, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Представители правоохранительных органов прибыли на место происшествия из-за срабатывания тревожного сигнала в финансово-кредитной организации на Сиреневом бульваре. Кнопку нажала 25-летняя менеджер.
Установлено, что 11 декабря около 15:00 неизвестный зашел в отделение Сбербанка, поставил рюкзак на стойку кассы и начал угрожать девушке пистолетом, требуя передать ему денежные средства. Менеджер, видимо, посчитала, что преступник блефует и стрелять не собирается, нажала на кнопку тревоги и ответила злоумышленнику отказом. Злоумышленник заметил, что все идет не по плану, спрятал пистолет, забрал рюкзак и ушел. Его задержали меньше, чем через час на улице Константина Федина.
Грабителю-неудачнику 43 года. Против него возбуждено уголовное дело.
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