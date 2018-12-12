Суд отменил арест миллионов вице-премьера Крыма

Обеспечительный арест более 14 миллионов рублей и недвижимости вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина и его супруги отменил Мосгорсуд . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ольгу Лукманову.

По словам юриста, решение суда первой инстанции признали незаконным. "Ходатайство следователя об аресте денежных средств и имущества отправлены в суд первой инстанции для повторного рассмотрения при новом составе суда", — сказала Лукманова.

18 октября Нахлупина задержали в Москве и заключили под стражу. В середине ноября Мосгорсуд признал законным заключение под стражу Виталия Нахлупина. Вице-премьера Крыма обвинили в получении взятки в пять миллионов рублей.