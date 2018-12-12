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Годовалого мальчика убили в Подмосковье 

Агентство «Москва» 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Уголовное дело возбуждено по факту убийства годовалого ребенка в городе Пушкино, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник ГСУ Следственного комитета (СК) России по Подмосковью Ольга Врадий.
Как рассказала собеседница агентства, 11 декабря в квартире в Пушкино обнаружили тело годовалого мальчика с множеством гематом и ссадин в области головы, туловища, рук и ног. По данному факту следователи возбудили дело об убийстве.
«Со слов соседей, накануне произошедшего из квартиры, в которой проживал мальчик вместе с матерью и ее сожителем, доносился шум, детский плач и крики. Семья характеризуется отрицательно. В настоящее время допрашивается мать мальчика, ее сожитель, а также соседи семьи. В ходе осмотра, проведенного следователями и криминалистами, в квартире изъяты предметы детской одежды с пятнами бурого цвета», — сообщила О. Врадий.
Она добавила, что следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ребенка. В рамках расследования выяснят обстоятельства и условия, которые способствовали совершению убийства.
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