Годовалого мальчика убили в Подмосковье

Как рассказала собеседница агентства, 11 декабря в квартире в Пушкино обнаружили тело годовалого мальчика с множеством гематом и ссадин в области головы, туловища, рук и ног. По данному факту следователи возбудили дело об убийстве.

«Со слов соседей, накануне произошедшего из квартиры, в которой проживал мальчик вместе с матерью и ее сожителем, доносился шум, детский плач и крики. Семья характеризуется отрицательно. В настоящее время допрашивается мать мальчика, ее сожитель, а также соседи семьи. В ходе осмотра, проведенного следователями и криминалистами, в квартире изъяты предметы детской одежды с пятнами бурого цвета», — сообщила О. Врадий.

Она добавила, что следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ребенка. В рамках расследования выяснят обстоятельства и условия, которые способствовали совершению убийства.