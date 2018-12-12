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Полиция задержала братьев стрелявшего в Страсбурге мужчины, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: © REUTERS / Vincent Kessler
Правоохранители задержали двух братьев мужчины, вечером во вторник открывшего огонь по прохожим в центре французского Страсбурга, передает газета Figaro.
"По нашей информации, два брата подозреваемого помещены под стражу. Один из них числится в (реестре лиц, представляющих угрозу французской госбезопасности) fiche S", — сообщает издание.
Вместе с тем, по сведениям местного портала DNA, задержан один брат мужчины.
"Такая мера предпринята полицейскими в том числе для того, чтобы ограничить любые контакты подозреваемого с его окружением", — поясняет портал.
Вечером во вторник неизвестный открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. В результате инцидента погибли три человека, еще 13 получили различные ранения. По информации СМИ, подозреваемый — 29-летний уроженец Страсбурга. На поиски стрелка, сбежавшего с места преступления, были направлены 350 сотрудников правоохранительных органов.
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