Правоохранители задержали двух братьев мужчины, вечером во вторник открывшего огонь по прохожим в центре французского Страсбурга, передает газета Figaro.
"По нашей информации, два брата подозреваемого помещены под стражу. Один из них числится в (реестре лиц, представляющих угрозу французской госбезопасности) fiche S", — сообщает издание.
Вместе с тем, по сведениям местного портала DNA, задержан один брат мужчины.
"Такая мера предпринята полицейскими в том числе для того, чтобы ограничить любые контакты подозреваемого с его окружением", — поясняет портал.
Вечером во вторник неизвестный открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. В результате инцидента погибли три человека, еще 13 получили различные ранения. По информации СМИ, подозреваемый — 29-летний уроженец Страсбурга. На поиски стрелка, сбежавшего с места преступления, были направлены 350 сотрудников правоохранительных органов.