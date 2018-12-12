Полиция задержала братьев стрелявшего в Страсбурге мужчины, пишут СМИ

Правоохранители задержали двух братьев мужчины, вечером во вторник открывшего огонь по прохожим в центре французского Страсбурга , передает газета Figaro.

"По нашей информации, два брата подозреваемого помещены под стражу. Один из них числится в (реестре лиц, представляющих угрозу французской госбезопасности) fiche S", — сообщает издание.

Вместе с тем, по сведениям местного портала DNA, задержан один брат мужчины.

"Такая мера предпринята полицейскими в том числе для того, чтобы ограничить любые контакты подозреваемого с его окружением", — поясняет портал.