Россиянку будут судить за «причинение тяжкого вреда» насильнику

Жительницу подмосковных Химок Дарью Агений обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, который напал на нее и попытался изнасиловать. Об этом сообщает РИА Новости.

В июне Агений отправилась Туапсе в качестве сопровождающей группы детей в лагерь. Девушка решила провести в городе пять дней и сняла комнату в хостеле.

Около 23:00 24 июня она пошла в магазин за водой. По словам девушки, на обратном пути она заметила, что за ней идет пьяный мужчина. В сумке девушки лежал альбом для эскизов и пенал с маленьким ножом, которым она точит карандаши. Испугавшись преследователя, она достала ножик и спрятала в руку под телефон.

Мужчина догнал девушку, попытался заговорить с ней, затем схватил и прижал к стене. Агений заявила, что кричала и вырывалась, но мужчина был сильнее. Он зажал ей рот рукой.

«Он был сзади, и когда он меня нагнул, у меня высвободились руки. Я смогла раскрыть ножик и начала им махать назад», — заявила она.

После этого, по словам девушки, мужчина убежал.

Агений не увидела следов крови на ножи и решила, что мужчина не получил серьезных травм. Сама она также серьезно не пострадала, поэтому не стала писать заявление в полицию и уехала домой.

Через месяц к ней на работу в детский театральный центр пришли полицейские. Ее отправили на самолете в Туапсе: оказалось, что местный житель обвинил девушку в нападении. Против нее возбудили дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Агений грозит до десяти лет тюрьмы. В материалах дела утверждается, что девушка повредила мужчине ножом кишечник.

По версии мужчины, девушка сама подошла к нему, спросила, где можно переночевать, а он отвел ее в хостел и начал читать стихи. Он утверждает, что просто взял ее за руку, но девушка вырвалась, и он «почувствовал боль в животе». На звонки корреспондента РИА Новости мужчина не ответил.