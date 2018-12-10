В Николаеве вооруженные гранатой преступники ограбили лотерейное заведение

Двое мужчин в масках и с гранатой ворвались в лотерейное заведение в украинском городе Николаев и похитили из кассы чуть более 100 долларов, сообщили в пресс-службе Николаевской области.

"Полицейские разыскивают злоумышленников, которые в балаклавах и с гранатой совершили разбойное нападение на лотерейное заведение в Николаеве", — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

По данным правоохранителей, в воскресенье двое неизвестных в масках ворвались в помещение заведения, угрожая гранатой, приказали администратору лечь на пол и не шевелиться. Нападавшие забрали из кассы немногим более 100 долларов и скрылись. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбойное нападение".