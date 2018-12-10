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Массовая драка произошла на «Супердискотеке 90-х»
Массовая драка произошла на «Супердискотеке 90-х»

«Ангарского маньяка» осудили за десятки новых убийств 

News.ru + ещё 16 1 час назад
Суд в Иркутске признал бывшего сотрудника МВД Михаила Попкова, отбывающего пожизненный срок, виновным в совершении ещё 60 преступлений. Он получил пожизненный срок в колонии особого режима. Речь идёт о 59 убийствах и одном покушении.
Жертвами Попкова, орудовавшего в Иркутской области 20 лет, становились женщины в возрасте от 16 до 40 лет. Кроме этого, была доказана его причастность к убийству сотрудника МВД.
По делу допрошено более тысячи свидетелей из разных регионов — от Сахалина до Калининграда, а также проживающих за рубежом.
В рамках расследования новых эпизодов преступлений эксгумированы 20 тел жертв, произведено более 200 судебных экспертиз. Также изъяты орудия преступлений — ножи, отвёртки и топоры. Объем уголовного дела составил 322 тома.
Михаила Попкова в ходе экспертизы признали вменяемым, сообщает С К России.
Суд назначил «ангарскому маньяку» итоговое наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Как писал News.ru, предыдущий приговор Попкову был оглашён 14 января 2015 года за 22 убийства. По данным портала «Кинопоиск», в России намерены снять сериал об «ангарском маньяке». По словам продюсеров, помощь в составлении психологического портрета прототипа главного героя предоставили свидетели и те, кто знал его лично. Но основная часть сценария была написала со слов самого убийцы.
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