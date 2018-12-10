The Guardian (Великобритания): Я был шпионом ЦРУ в России, и теперь моя семья в опасности. Но Трамп может помочь

Я всегда действовал по принципу, что враг моего врага — мой друг. Возможно, США — враг России, и я очень люблю свою страну. Но я считаю нынешнее российское правительство врагом российского народа. Владимир Путин и его приближенные разграбили нашу страну и угнетают ее народ. Коррупция и вымогательство повсюду. Россияне запуганы и боятся репрессий со стороны государства. У нас богатая ресурсами страна, но наш народ бедный.

Поэтому я решил помочь США как друг. Будучи офицером полиции МВД России, я начал передавать информацию агентам ЦРУ. Я рассказывал им о секретных планах министерства, передавал им имена некоторых сотрудников ФСБ , даже раскрыл некоторые задачи Министерства обороны России . Я чувствовал, что могу помочь в борьбе против правительства изнутри моей страны. Я искренне считал, что из русского народа не выйдет ничего хорошего, если не будет свергнут путинский режим. А потом меня поймали.

Четыре года назад меня арестовали и заперли в московской Лефортовской тюрьме — именно туда Иосиф Сталин предпочитал сажать политических заключенных. Условия были ужасные. Меня держали в камере, где было невероятно холодной и где зимой специально отключали отопление. Я не получал никакой медицинской помощи. Меня запугивали сотрудники ФСБ, угрожавшие устроить несчастный случай, в результате которого я умру. У меня до сих пор невроз.

С марта 2016 года нахожусь в исправительной колонии номер 11 города Бор Нижегородской области. В камере, кроме меня, находится еще дюжина других мужчин. Заключенных кормят супом из гнилой капусты. Я пожаловался в Европейский суд по правам человека на такие проблемы, как переполненность камер. Мое заявление рассматривается.

К настоящему времени я отбыл около четырех лет из моего 13-летнего тюремного срока, к которому меня приговорили за государственную измену. Меня обвинили в продаже секретов за деньги, но это не так. В результате того, что я совершил преступление в пользу США, моей семье и мне угрожает серьезная опасность в России. Но я считаю, что Дональд Трамп может помочь.

В России есть люди, которые, как и я, рискуя собственной жизнью, помогали правительству и разведывательным службам США и в результате оказались в тюрьме. В тюрьмах США есть люди, которые работали на Россию. Я хочу обратиться к президенту с призывом провести обмен.

Мои родители — пенсионеры, и они находятся в тяжелом материальном положении. Моей матери пришлось снова выйти на работу, потому что их пенсий не хватает на лекарства. Сотрудники ФСБ уже допросили мою супругу. Она отправилась в посольство США на Украине для получения туристической визы. Но ее заявление было отклонено, и она была вынуждена вернуться домой, где военные напали на нее и запугали ее. Я написал два письма в ЦРУ с просьбой о помощи, но ответа не получил.

Между тем в США моя семья могла бы жить в безопасности. Я призываю Трампа предоставить убежище в США моей жене и матери. Я считаю, что отношения на дипломатическом уровне между США и Россией необходимо наладить и что позиция Трампа в этом вопросе на самом деле правильная. Конструктивные и дружеские отношения пойдут на пользу народам России и США.

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(12 ноября 2015 года Московским областным судом бывший сотрудник ГУ МВД по Московской области Евгений Чистов был признан виновным в совершении госизмены в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ). Решением суда он приговорен к лишению свободы сроком на 13 лет в колонии строгого режима. Установлено, что в 2011 году Чистов, проходя службу в органах МВД России, действуя из корыстных побуждений, инициативно установил контакт с ЦРУ США. Будучи завербованным американской разведкой, и выполняя ее задания, в течение трех лет осуществлял сбор и передачу за рубеж за денежное вознаграждение доступных ему по службе сведений, в том числе составляющих государственную тайну, — прим. ред.).