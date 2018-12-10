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СМИ опубликовали отрывки показаний дознавательницы из Уфы 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
СМИ опубликовали показания 23-летней дознавательницы Уфимского отдела полиции, которая обвинила троих руководителей в изнасиловании. Девушка заявила, что над ней издевались почти два часа в противоестественной форме сообщает «Московский Комсомолец».
По информации авторов статьи, девушка-полицейский указала точную продолжительность преступления с 22:40 до 0:30. Всё происходило в кабинете руководителя полицейского участка по вопросам миграции регионального управления МВД.
«Меня насиловали в естественной и противоестественной форме. Они управляли моим телом, двое управляли, пока один насиловал», — сообщила пострадавшая.
На вопрос, как ей удалось установить точное время преступления, дознаватель рассказала, что после того, как её отпустили, она сразу позвонила матери.
Родственники дознавательницы рассказали о ее состоянии
В настоящее время по обвинению в изнасиловании арестованы бывшие начальники районных отделов Эдуард Матвеев и Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции Павел Яромчук.
По версии следствия, к застолью в кабинете Яромчука мужчины пригласили задержавшуюся на работе дознавательницу. После, как уверяет потерпевшая, над ней надругались. Арестованные своей вины не признают, уверяют, что дело сфабриковано.
Девушка пройти проверку показаний на полиграфе отказалась. Журналисты выяснили, что потерпевшая является дочерью руководителя управления Росгвардии по республике Башкортостан.
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