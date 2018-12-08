В Ростовской области компания школьников избила новенького

ЧП произошло ещё 29 ноября, но о нём стало известно накануне.

Как пишет издание 161.ru, в Новошахтинске ученик школы № 40 стал жертвой издевательств учеников из параллельного класса. Инцидент произошёл на школьном стадионе. Уточняется, что пострадавший 14-летний подросток вместе с родителями переехал из Воронежской области этим летом. Конфликт случился буквально на третий день его поступления в школу.

На видео, которое опубликовано в соцсетях, видно, как двое молодых людей избивают сверстника, бьют его ногами по голове и прыгают на нём.

Пострадавшего подростка госпитализировали, он получил травмы головы, но его жизни ничего не угрожает.