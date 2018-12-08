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В Ростовской области компания школьников избила новенького 

Говорит Москва + ещё 3 1 час назад
Фото: Говорит Москва
ЧП произошло ещё 29 ноября, но о нём стало известно накануне.
Как пишет издание 161.ru, в Новошахтинске ученик школы № 40 стал жертвой издевательств учеников из параллельного класса. Инцидент произошёл на школьном стадионе. Уточняется, что пострадавший 14-летний подросток вместе с родителями переехал из Воронежской области этим летом. Конфликт случился буквально на третий день его поступления в школу.
На видео, которое опубликовано в соцсетях, видно, как двое молодых людей избивают сверстника, бьют его ногами по голове и прыгают на нём.
Пострадавшего подростка госпитализировали, он получил травмы головы, но его жизни ничего не угрожает.
Сообщается, что родителей нападавших школьников вызывали на педсовет. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что по поводу ЧП сейчас идёт проверка. В администрации школы отметили, что с подростками провели беседу.
Детский омбудсмен Ростовской области Ирина Черкасова сообщила радиостанции «Говорит Москва», что не в курсе произошедшего.
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