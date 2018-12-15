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Москвич ударил своего пасынка ножом в лоб во время ссоры 

Вечерняя Москва + ещё 22 1 час назад
В среду вечером, 12 декабря, в полицию поступила информация о том, что мужчина нанес травму головы своему пасынку на северо-западе Москвы.
Инцидент произошел в жилом доме на улице Малая Набережная.
— Оперативники выяснили, что по указанному адресу 47-летний мужчина во время ссоры с 35-летним пасынком схватил нож и угрожая убийством, нанес ему удар в лоб. Пострадавшего забрали в больницу с резанной раной, — цитирует источник агентство «Москва».
Отмечается, что пострадавший был доставлен в больницу с резаной раной.
В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего, нож изъят как вещественное доказательство.
Ранее сообщалось о драке между 49-летним москвичом и двумя дворниками. Потерпевшего несколько раз ударили по лицу.
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