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Жительница Барнаула откусила незнакомому мужчине нос 

360tv.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Алтайском крае на скамье подсудимых окажется жительница Барнаула, которая в нетрезвом состоянии откусила незнакомому мужчине кончик носа. Теперь ей грозит восемь лет колонии, сообщили в краевой прокуратуре.
«Обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к ранее незнакомому жителю Новоалтайска вцепилась зубами в его нос и откусила кусочек», — пояснили в ведомстве.
Укус привел к травматической ампутации кончика носа потерпевшего. Хулиганке предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, которое было выражено в неизгладимом обезображивании лица. При каких обстоятельствах между ними внезапно возникла неприязнь, не уточняется.
В содеянном женщина так и не призналась и отказалась давать показания в ходе следствия.
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