Жительница Барнаула откусила незнакомому мужчине нос

Алтайском крае на скамье подсудимых окажется жительница Барнаула , которая в нетрезвом состоянии откусила незнакомому мужчине кончик носа. Теперь ей грозит восемь лет колонии, сообщили в краевой прокуратуре.

«Обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к ранее незнакомому жителю Новоалтайска вцепилась зубами в его нос и откусила кусочек», — пояснили в ведомстве.

Укус привел к травматической ампутации кончика носа потерпевшего. Хулиганке предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, которое было выражено в неизгладимом обезображивании лица. При каких обстоятельствах между ними внезапно возникла неприязнь, не уточняется.

В содеянном женщина так и не призналась и отказалась давать показания в ходе следствия.