Мужчина в Москве избил пожилую мать и покончил с собой

На северо-востоке столицы мужчина избил пожилую мать и свел счеты с жизнью, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Вечером 6 декабря в столичную больницу доставили 71-летнюю женщину с ушибом лба. Пенсионерка сообщила, что в квартире на проспекте Мира, д. 110/2 ее избил сын.

«Оперативники выяснили, что по указанному адресу 41-летний мужчина причинил своей матери телесные повреждения, после чего покончил с собой. Его тело доставлено в морг», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего, выясняются причины, по которым мужчина совершил самоубийство.