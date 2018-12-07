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Варлей рассказала о домогательствах Гайдая
Варлей рассказала о домогательствах Гайдая

Мужчина в Москве избил пожилую мать и покончил с собой 

Агентство «Москва» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
На северо-востоке столицы мужчина избил пожилую мать и свел счеты с жизнью, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Вечером 6 декабря в столичную больницу доставили 71-летнюю женщину с ушибом лба. Пенсионерка сообщила, что в квартире на проспекте Мира, д. 110/2 ее избил сын.
«Оперативники выяснили, что по указанному адресу 41-летний мужчина причинил своей матери телесные повреждения, после чего покончил с собой. Его тело доставлено в морг», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего, выясняются причины, по которым мужчина совершил самоубийство.
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