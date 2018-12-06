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В Румынии мужчина взорвал квартиру, чтобы убить жену 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Военный в Румынии установил в среду вечером взрывное устройство в своей квартире — взрыв раздался, когда в квартиру входила его жена и спасатели, сообщили в пресс-службе инспектората полиции румынского уезда Бистрица-Нэсэуд.
В среду вечером в румынском городе Бистрица 50-летний военный выпрыгнул из окна квартиры на четвертом этаже, вскоре после этого прогремел взрыв.
«В результате падения мужчина был сильно ранен. После этого в квартире, из которой выпрыгнул мужчина произошел взрыв, пострадали три человека», — сообщила журналистам пресс-секретарь инспектората полиции уезда Бистрица-Нэсэуд Крина Сырб.
В пресс-службе Скорой помощи уточнили, что из-за полученных травм мужчина скончался в больнице.
«Он был доставлен в больницу в критическом состоянии с переломами ребер и костей тазовой области, а также повреждением поджелудочной железы, вызванными падением с высоты, мужчина впал в глубокую кому и умер», — сообщила в четверг в комментарии агентству Mediafax пресс-секретарь больницы Скорой помощи уезда Бистрица-Нэсэуд Камелия Стругарь.
По данным следствия, мужчина установил в своей квартире самодельное взрывное устройство, которое должно было сработать во время прихода его жены. Взрывное устройство сработало в тот момент, когда супруга входила в квартиру со спасателями. В результате вместе с женщиной пострадал пожарный.
Осколки стекол, разбитых в момент взрыва, ранили беременную журналистку, которая находилась во дворе дома. Пожарный был госпитализирован в отделении нейрохирургии уездной больницы Скорой помощи, у него перелом черепа, эпидуральная гематома и контузия. Хозяйка квартиры и журналистка отделались легкими ранениями.
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