По стопам Захарченко. У сообщника полковника хотят изъять имущество на 380 млн

Гагаринский суд Москвы назначил на 15 января рассмотрение иска Генпрокуратры, которая просит обратить в доход государства имущество полковника ФСБ Дмитрия Сенина — соучастника бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко . 6 декабря прошла досудебная беседа по иску, в ходе которой стороны заявили ходатайство об исключении из числа ответчиков ряда лиц. В частности, на этом настаивал Кирилл Раппопорт, на которого оформлено несколько автомобилей. Мужчина заявил, что он не является собственником машин, а лишь занимался их покупкой по просьбе бывшего водителя Дмитрия Сенина Виктора Клуженкова.

«Клуженков предоставлял деньги на приобретение данных автомобилей. Мне они фактически не принадлежат», — сказал Раппопорт. Но суд ходатайство отклонил, оставив его в деле.

Всего кроме Сенина в числе ответчиков фигурируют 13 физических и одно юридическое лицо — ООО «Апартс». Среди тех, чье имущество прокуратура просит изъять, жена Сенина Ольга , моряк дальнего плавания Виктор Ягур (дядя жены Сенина) и водитель Сенина Виктор Клуженков. Иск об обращении его в доход государства подал запрокурора Виктор Гринь . Он просит изъять 28 объектов недвижимости (жилые дома, земельные участки, квартиры, машино-места), расположенных в Москве и Московской области , пять дорогостоящих автомобилей марок Ford Mondeo, Skoda Octavia, Lexus, Toyota Land Cruiser и Merсedes-Benz, зарегистрированные на Сенина и его близких.

«Данное имущество было получено из незаконных источников, обнаружено и изъято в ходе расследования уголовного дела. Его общая стоимость оценивается более чем в 380 млн рублей», — утверждают в Генпрокуратуре.

Арест на их имущество был наложен по ходатайству Следственного комитета России Басманным судом 19 июля 2017 года. Стоимость имущества в течение года трансформировалась. Первоначально СКР речь шла о собственности в стоимостью более 345 млн рублей, затем она снизилась до 207 млн рублей, потом снова увеличилась до 380 млн Полковника ФСБ Дмитрия Сенина некоторые СМИ называют родственником бывшего начальника Управления «Т» антикоррупционного подразделения МВД Дмитрия Захарченко. Якобы он женат на его сестре. Впрочем, адвокаты последнего это отрицают.

Сенин фигурирует в качестве сообщника полковника Захарченко. Он скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Ему вменяется два эпизода получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также дезертирство (ч. 1 ст. 338 УК РФ). По версии следствия, полковник ФСБ Сенин получил карту на скидку 50% от владельца сети элитных ресторанов La Mare, уроженца Туниса Меди Дусса. Она была оформлена на генерал-майора полиции в отставке Алексея Лаушкина и впоследствии передана полковнику Захарченко, в квартире сводной сестры которого нашли астрономическую сумму в 8,5 млрд рублей. «Скидка» полковника Захарченко при посещении ресторана составила в общей сложности порядка 3,5 млн рублей.

Кроме того, Дмитрий Захарченко при посредничестве Сенина и Лаушкина получил от ресторатора 800 тысяч долларов. Следствие полагает, что с помощью денег и преференций владелец La Mare пытался откупиться от проверок его бизнес-активов правоохранителями.

Также в рамках дела о взятке от Дусса под домашним арестом в настоящее время находится водитель Сенина Виктор Клуженков. Ему инкриминируется пособничество в дезертирстве своего начальника (ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 338 УК РФ).

Самого Захарченко с августа 2018 года судят в Пресненском суде Москвы за два эпизода взяточничества на общую сумму более 33 млн рублей и воспрепятствование производству предварительного расследования (ч. 6 ст. 290 и ст. 294 УК РФ). Свою вину он отрицает. Дусс дал показания в суде, правда, в закрытом режиме.

Еще до начала процесса над Захарченко Генпрокуратуре удалось изъять в доход государства имущество силовика, а также девяти его родных и знакомых на сумму более 9 млрд рублей. Это произошло по решению Никулинского суда столицы от 1 декабря 2017 года.

Иск прокуратуры основан на статье 17 федерального закона № 230 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам» (принят 3 декабря 2012 года), а также статье 8 закона «О противодействии коррупции». Первая регулируют порядок принудительного изъятия в доход государства имущества чиновников и членов их семей, законность происхождения которого не подтверждена. Вторая обязывает госслужащих предоставлять сведения о доходах. В соответствии со статьей 17, прокуроры имеют право обратиться в суд с просьбой обратить в доход РФ имущество госслужащих и его родных в случае, если те не смогут подтвердить их покупку на законные доходы.