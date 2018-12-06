Психолог прокомментировал ЧП в московской школе

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Психолог прокомментировал ЧП в школе 

Москва24 + ещё 4 28 минут назад
Психолог Евгений Идзиковский прокомментировал телеканалу Москва 24 ЧП в школе, где подросток угрожает учителям ножом.
По его словам, мотивы ребенка пока неизвестны, и когда специалисты смогут их понять, с мальчиком можно будет вести эффективные переговоры.
"Возможно, какое-то последнее событие на фоне общего стресса его подтолкнуло на это. Возможно, плохая оценка или что-то еще, но там очень большой уровнь общего стресса", — сказам он.
Психолог заметил, что неплохо послушать мальчика и понять, чего он хочет. Если относиться к подростку серьезно, это будет большой шаг вперед. Также нужно опросить его маму, одноклассников и учителей, чтобы понять что у него в голове происходит, считает Идзиковский.
Также он отметил, что мальчику нужно время — 20–30 минут, а затем чтобы на дистанции к нему обратился человек, к которому он хорошо относится, и спросил, чего хочет подросток.
Он подчеркнул, что совсем неважно, что явилось пусковым крючком, почему подросток решил сделать это именно сейчас. Главное — понять истинные мотивы мальчика: возможно, это проблемы в семье, страх экзаменов или несчастная любовь.
Инцидент произошел в школе № 1359 на юго-востоке столицы. Ученик 10 класса пришел в учебное заведение с ножом и стал угрожать ученикам и преподавателям, а также заявил, что может нанести вред себе.
Охранник помог изолировать школьника в одном из кабинетов. Прибывшие на место ЧП полицейские, психологи и мама подростка вступили в ним в переговоры, пытаясь успокоить. Предполагаемой причиной поступка считают полученную школьником плохую оценку.
Замглавы департамента образования Павел Карпов сообщил, что все дети находятся в безопасности, пострадавших нет. В целях безопасности из здания школы эвакуировали около 560 человек.
По последним данным, в результате переговоров, организованных полицейскими, подростка удалось убедить отказаться от своих намерений. Юноша будет передан медработникам.
Подробнее о том, как разворачивается ситуация в школе, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.
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