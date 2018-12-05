В Москве введен план «Перехват»

В Москве план «Перехват» из-за сбежавшего вооруженного охранника

"Это вооруженный сотрудник ведомственной охраны РЖД. Он из Мурома выдвинулся в сторону Москвы. В столице и Московской области объявлен план "Перехват", — сообщил источник.

Ранее СМИ передавали, что охранник военизированной части во Владимирской области покинул пост и направился в Москву, из-за чего в столице был объявлен план "Сирена". Полиция проверяла информацию о том, что 61-летний сотрудник военизированной охраны (ВОХР) сбежал с охраняемого объекта во Владимирской области.