В Москве введен план «Перехват»

План "Перехват" объявили в Москве и Московской области из-за сбежавшего из Мурома вооруженного охранника. Об этом сообщили в столичных правоохранительных органах.
"Это вооруженный сотрудник ведомственной охраны РЖД. Он из Мурома выдвинулся в сторону Москвы. В столице и Московской области объявлен план "Перехват", — сообщил источник.
Ранее СМИ передавали, что охранник военизированной части во Владимирской области покинул пост и направился в Москву, из-за чего в столице был объявлен план "Сирена". Полиция проверяла информацию о том, что 61-летний сотрудник военизированной охраны (ВОХР) сбежал с охраняемого объекта во Владимирской области.