Дезертир с оружием направился в Москву

Полиция разыскивает военнослужащего, похитившего автомат с патронами и самовольно оставившего воинскую часть города Мурома во Владимирской области . Об этом сообщает Рен ТВ.

По информации телеканала, дезертир, охранявший стратегический мост, предположительно направляется в Москву, последний раз его видели в Ленинском районе Подмосковья. Предположительно, он передвигается на автомобиле ВАЗ 2108, при нем есть около 50 боевых патронов.

Объявлен план «Перехват».

Дезертирство с оружием является уголовным преступлением и наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

23 сентября сообщалось о дезертире, который сдался полиции после 25-летнего бегства. 47-летний мужчина признал вину, в связи с истечением срока давности уголовное дело в отношении него было прекращено.