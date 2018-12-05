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Дезертир с оружием направился в Москву 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полиция разыскивает военнослужащего, похитившего автомат с патронами и самовольно оставившего воинскую часть города Мурома во Владимирской области. Об этом сообщает Рен ТВ.
По информации телеканала, дезертир, охранявший стратегический мост, предположительно направляется в Москву, последний раз его видели в Ленинском районе Подмосковья. Предположительно, он передвигается на автомобиле ВАЗ 2108, при нем есть около 50 боевых патронов.
Объявлен план «Перехват».
Дезертирство с оружием является уголовным преступлением и наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.
23 сентября сообщалось о дезертире, который сдался полиции после 25-летнего бегства. 47-летний мужчина признал вину, в связи с истечением срока давности уголовное дело в отношении него было прекращено.
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