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Оренбуржец угрожал своей знакомой распилить ее бензопилой 

АиФ-Оренбург 52 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Соль-Илецке развернулась настоящая криминальная драма.
34-летний оренбуржец, ранее уже судимый, прямо в подъезде жилого дома устроил разборки со своей знакомой.
Ссора переросла в угрозы убийством: сначала битой, позже в ход пошла бензопила, которой хулиган угрожал распилить женщину, — сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Оренбургской области.
Перепугавшись и восприняв угрозы реально, оренбурженка вызвала полицию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
По этой статье хозяин биты и бензопилы может сесть снова на нары — до двух лет.
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Криминал , Соль-Илецк
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