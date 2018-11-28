Оренбуржец угрожал своей знакомой распилить ее бензопилой

34-летний оренбуржец, ранее уже судимый, прямо в подъезде жилого дома устроил разборки со своей знакомой.

Ссора переросла в угрозы убийством: сначала битой, позже в ход пошла бензопила, которой хулиган угрожал распилить женщину, — сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Оренбургской области.

Перепугавшись и восприняв угрозы реально, оренбурженка вызвала полицию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

По этой статье хозяин биты и бензопилы может сесть снова на нары — до двух лет.