СК завел еще три уголовных дела против украинских силовиков

Светлана Петренко. Российские следователи возбудили еще три уголовных дела против украинских силовиков по факту обстрелов в Донбассе, в результате которых пострадали мирные жители, сообщила официальный представитель Следственного комитета России

«Следственный комитет возбудил еще три уголовных дела по статье 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)», — заявила Петренко, передает РИА «Новости»

Так, 15 ноября военнослужащие ВС и Нацгвардии Украины произвели прицельный артобстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в поселке Гольмовском самопровозглашенной ДНР. Кроме того, 17 ноября под прицельный обстрел попали гражданские объекты в поселке шахты Трудовской, а 21 ноября был обстрелян поселок Еленовка.

В ранение получили 19-летняя мирная жительница, а также 28-летний и 62-летний мужчины. Кроме этого частично разрушен жилой дом.