В Коми будут судить подростка за сожжение флага России

Прокурор Усть-Куломского района Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16-летнего подростка, который сорвал со здания сельской администрации флаг России и впоследствии сжег его в канаве в присутствии приятелей, сообщает во вторник республиканская прокуратура

"В августе 2018 года 16-летний подросток залез в вечернее время на здание администрации сельского поселения Деревянск и сорвал вывешенный Государственный флаг Российской Федерации. Спустя некоторое время он сжег его в канаве возле одного из домов в присутствии приятелей", — говорится в сообщении.

Уголовное дело расследовалось по статье о надругательстве над гербом или флагом РФ, которая предусматривает наказание вплоть до одного года лишения свободы.

Как уточняет региональное надзорное ведомство, подросток, который признал свою вину, объяснил этот поступок хулиганскими побуждениями.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено мировому судье Усть-Куломского судебного участка, информирует прокуратура Коми.