Осужденный пожизненно вышел по УДО и напал на знакомого

Первый россиянин, осужденный на пожизненное заключение и вышедший на свободу, заподозрен в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Башкортостану.

По версии следствия, 63-летний подозреваемый выпивал с 56-летним потерпевшим и его женой в их квартире в Уфе . В какой-то момент мужчины поссорились, в результате чего один пырнул другого ножом в живот.

Сообщение об этом поступило в полицию, после чего потерпевший был госпитализирован, а подозреваемый задержан. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В пресс-службе республиканского управления МВД не назвали подозреваемого по имени, однако местные СМИ пишут, что им является Анвар Масалимов — первый человек в России, осужденный на пожизненное заключение и вышедший на свободу.

В первой половине 1990-х годов Масалимов был признан виновным в убийстве пенсионера в селе Комсомольск Томской области и приговорен к смертной казни. Пока он дожидался исполнения приговора, смертная казнь была отменена, в результате чего наказание Масалимова было изменено на пожизненное заключение.

Позже президиум Вологодского областного суда признал возможным смягчение приговора убийце «в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного». В итоге Масалимов был освобожден. По словам юриста Тимура Маршани, «по медицинским показаниям».