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Осужденный пожизненно вышел по УДО и напал на знакомого
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Осужденный пожизненно вышел по УДО и напал на знакомого 

Рамблер + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Первый россиянин, осужденный на пожизненное заключение и вышедший на свободу, заподозрен в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Башкортостану.
По версии следствия, 63-летний подозреваемый выпивал с 56-летним потерпевшим и его женой в их квартире в Уфе. В какой-то момент мужчины поссорились, в результате чего один пырнул другого ножом в живот.
Сообщение об этом поступило в полицию, после чего потерпевший был госпитализирован, а подозреваемый задержан. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
В пресс-службе республиканского управления МВД не назвали подозреваемого по имени, однако местные СМИ пишут, что им является Анвар Масалимов — первый человек в России, осужденный на пожизненное заключение и вышедший на свободу.
В первой половине 1990-х годов Масалимов был признан виновным в убийстве пенсионера в селе Комсомольск Томской области и приговорен к смертной казни. Пока он дожидался исполнения приговора, смертная казнь была отменена, в результате чего наказание Масалимова было изменено на пожизненное заключение.
Позже президиум Вологодского областного суда признал возможным смягчение приговора убийце «в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного». В итоге Масалимов был освобожден. По словам юриста Тимура Маршани, «по медицинским показаниям».
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