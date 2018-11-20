Торговые центры назвали провокаторами преступлений

Полиция Екатеринбурга указала на «провоцирующее влияние торговых центров» как на одну из причин роста преступлений среди несовершеннолетних. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на отчет регионального УМВД думе областного центра.

По мнению старших чинов полиции, торговые центры толкают молодежь на кражи. Согласно статистике, 352 несовершеннолетних были привлечены к уголовной ответственности по этой статье. Рост преступлений этой направленности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 16,2 процента.

3 октября суд Перми вынес приговор священнослужителю, который, будучи пьяным, украл сумку у посетительницы торгового центра, после чего угнал автомобиль. Ему выписали два штрафа — 30 и 15 тысяч рублей за каждое правонарушение.

24 сентября в Сургуте продавцы магазина «Пятерочка» обвинили подростка в краже и закрыли в холодильном помещении до приезда полиции. В начале сентября охранник продуктового магазина вызвал группу быстрого реагирования для задержания 7-летней девочки. Первоклассница зашла в магазин за сладостями и забыла заплатить за один леденец. Ее задержали, не отпуская до прихода матери.