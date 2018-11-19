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Пенсионерка из Ростова‐на‐Дону зарубила всю семью
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Пенсионерка из Ростова‐на‐Дону зарубила всю семью 

360tv.ru 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Следователи из отдела по Железнодорожному району Ростова-на-Дону возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью». Фигуранткой дела стала 71-летняя Людмила К. Она зарубила супруга, невестку и внука. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Ранее не судимая пожилая женщина расправилась с членами своей семьи накануне ночью в квартире на улице Портовая в Ростове-на-Дону. В качестве орудий убийства пенсионерка использовала нож, топор и стамеску. Она нанесла резаные и рубленные раны головы 81-летнему мужу Николаю К., 36-летней невестке Анне К. и восьмилетнему внуку. Все трое от полученных травм умерли на месте происшествия.
Саму фигурантку с резаной раной на левом предплечье доставили в отделение реанимации ГБСМП в Ростове-на-Дону. Она потеряла много крови.
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