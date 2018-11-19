В немецком Бохуме идет спецоперация

В Германии мужчина взял в заложники человека на заправке

В немецком городе Бохум вооружённый мужчина взял в заложники на заправочной станции местную работницу.

«На заправочной станции на улице Hauptstraße находится вооружённый преступник, а также, сотрудница. Мы оцепили район значительными силами, в том числе на месте работает спецназ. Обстановка стабильная», — говорится в заявлении на официальной странице полиции Северного Рейна-Вестфалии в соцсети Twitter.

Aktuelle Info zum #Einsatz in #Langendreer: In der Tankstelle an der #Hauptstraße hält sich ein bewaffneter Täter auf, außerdem eine Angestellte. Wir haben den Bereich mit starken Kräften umstellt, auch Spezialeinsatzkräfte sind im Einsatz. Lage ist stabil. #Bochum #Bedrohung pic.twitter.com/5bp7mdVnZd— Polizei NRW BO (@polizei_nrw_bo) 19 ноября 2018 г.

15 октября злоумышленник взял в заложники женщину в аптеке на железнодорожном вокзале Кёльна. Полиции удалось обезвредить преступника, он и его жертва были доставлены в больницу.