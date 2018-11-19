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В немецком Бохуме идет спецоперация
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В Германии мужчина взял в заложники человека на заправке 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
В немецком городе Бохум вооружённый мужчина взял в заложники на заправочной станции местную работницу.
«На заправочной станции на улице Hauptstraße находится вооружённый преступник, а также, сотрудница. Мы оцепили район значительными силами, в том числе на месте работает спецназ. Обстановка стабильная», — говорится в заявлении на официальной странице полиции Северного Рейна-Вестфалии в соцсети Twitter.
15 октября злоумышленник взял в заложники женщину в аптеке на железнодорожном вокзале Кёльна. Полиции удалось обезвредить преступника, он и его жертва были доставлены в больницу.
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