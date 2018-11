В немецком Бохуме идет спецоперация

Aktuelle Info zum #Einsatz in #Langendreer: In der Tankstelle an der #Hauptstraße hält sich ein bewaffneter Täter auf, außerdem eine Angestellte. Wir haben den Bereich mit starken Kräften umstellt, auch Spezialeinsatzkräfte sind im Einsatz. Lage ist stabil. #Bochum #Bedrohung pic.twitter.com/5bp7mdVnZd— Polizei NRW BO (@polizei_nrw_bo) 19 ноября 2018 г.