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Москвича подозревают в мошенничестве на 28 миллионов рублей 

Вечерняя Москва + ещё 12 42 минуты назад
Фото: ТАСС
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после того, как стало известно о мошеннической схеме в столице.
По данным следователей, задержан 29-летней москвич по подозрению в мошенничестве с продажей автомобилей на сумму более 28 миллионов рублей.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ранее житель Подмосковья обращался к подозреваемому с целью покупки 15 машин. Получив деньги, злоумышленник скрылся, — рассказали ТАСС в МВД.
Установлено, что подозреваемый в мошенничестве до этого был судим.
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МВД , ИТАР-ТАСС , Криминал , Происшествия
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