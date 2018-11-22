Москвича подозревают в мошенничестве на 28 миллионов рублей

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после того, как стало известно о мошеннической схеме в столице.

По данным следователей, задержан 29-летней москвич по подозрению в мошенничестве с продажей автомобилей на сумму более 28 миллионов рублей.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ранее житель Подмосковья обращался к подозреваемому с целью покупки 15 машин. Получив деньги, злоумышленник скрылся, — рассказали ТАСС в МВД.

Установлено, что подозреваемый в мошенничестве до этого был судим.