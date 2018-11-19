Москвич поджег консьержку за отказ пустить его к возлюбленной

Москве мужчина подозревается в том, что поджег будку консьержки, отказавшейся пускать его к возлюбленной. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).

«По данным следствия, ночью 17 ноября мужчина, находясь в подъезде жилого дома, расположенного по улице Маршала Савицкого в городе Москве, из-за конфликта с консьержкой заблокировал ее дверь креслом и поджег», — говорится в сообщении.

В подъезде начался пожар, но, несмотря на высокую температуру и сильный дым, женщина смогла выбить дверь и покинуть помещение. В результате произошедшего потерпевшая получила ожоги. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

«Во время допроса подозреваемый, 1980 года рождения, пояснил, что в тот вечер находился в состоянии алкогольного опьянения, и женщина не пустила его к девушке. Свое поведение подозреваемый объяснить не смог», — отмечают в столичном главке СКР. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении мужчины под стражу.

2 марта стало известно, что Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу Тимофея Пунтуса, который поджег бездомного на лестничной площадке.