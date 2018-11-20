Срок следствия по делу о пожаре в «Зимней вишне» продлили

Срок следствия по делу о пожаре в «Зимней вишне» продлен до 25 марта

Срок предварительного следствия по уголовному делу о пожаре и гибели 60 человек в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" продлен до 25 марта 2019 года. Об этом сообщил представитель СК Григорий Краснов на заседании Центрального районного суда, где рассматривается ходатайство о продлении ареста одному из фигурантов дела.

"Срок предварительного следствия продлен [по делу] до 1 года — до 25 марта 2019 года", — сказал он.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта, в результате погибли 60 человек. В настоящее время обвинения по уголовному делу предъявлены 15 фигурантам, еще один человек проходит подозреваемым. Расследование ведется по нескольким статьям УК РФ: халатность, растрата, мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями, получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве.