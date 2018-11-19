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Умер известный мексиканский наркобарон
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Умер известный мексиканский наркобарон 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Mexico's Attorney General's Office / AP
Мексиканский наркобарон Эктор Бельтран Лейва скончался в воскресенье, 18 ноября, в результате инфаркта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Мексики.
56-летнего Лейву доставили в больницу из тюрьмы «Альтиплано» с сильными болями в области груди. Причиной смерти стал инфаркт.
Эктор Бельтран Лейва был одним из лидеров картеля «Бельтран Лейва», который занимал лидирующие позиции в преступном мире Мексики. В 2014 году его поймали, а в 2016-м мексиканские власти согласились выдать преступника США — там его обвиняли в наркоторговле. Но из-за имевшихся в деле процессуальных нарушений в 2017 году это решение отменили.
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