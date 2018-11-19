У здания правительства Камчатки задержали мужчину с обрезом

Что именно за предмет был в руках у мужчины пока не уточняется.

"Совместную операцию по задержанию провели сотрудники Росгвардии и УМВД России по Камчатскому краю. В настоящее время личность задержанного устанавливается", — говорится в заявлении.

Мотивы мужчины также неизвестны.

Накануне сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего стрельбу около ночного клуба в центре Санкт-Петербурга.