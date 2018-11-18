Россиянин задержан в Грузии

В Грузии за продажу наркотиков задержали 20-летнего россиянина

Гражданин России 1998-го года рождения задержан в Грузии по обвинению в незаконной подготовке, приобретении, хранении и попытке реализации психотропных веществ. Об этом сообщило в воскресенье министерство внутренних дел страны.

"Сотрудники департамента патрульной полиции МВД Грузии в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий задержали гражданина РФ Г. Б., обвиняемого в незаконной подготовке, приобретении, хранении новых психотропных веществ и попытке их реализации. Следствие установило, что гражданин РФ Г. Б. в течение нескольких месяцев в разных местах Тбилиси в специально созданных тайниках оставлял предназначенные для реализации новые психотропные вещества", — сказано в сообщении ведомства.

Сотрудники патрульной полиции изъяли из одного такого тайника в Тбилиси 14 упаковок психотропных веществ, оставленных там россиянином. "При обыске временного места проживания гражданина РФ Г. Б. изъяты предназначенные для реализации пять упаковок новых психотропных веществ, а также фотоматериалы и карта разных тайников в Тбилиси, где он оставлял для реализации психотропные вещества", — отметили в министерстве.

Следствие по делу продолжается. В случае доказательства судом вины россиянину грозит лишение свободы на срок от 6 до 11 лет.