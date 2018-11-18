Неизвестный пытался сжечь консьержку в Москве

Консьержку пытались сжечь в ее комнате на юго‐западе Москвы

Неизвестный заблокировал дверь в комнату консьержки при помощи кресла, где находилась женщина. После этого он поджег предмет мебели и скрылся. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы 17 ноября в 02:53 по московскому времени. Экстренные службы сообщили, что в комнате консьержки, расположенной на первом этаже жилого дома на улице Савицкого, произошел пожар.

Прибывшие на место стражи порядка установили, что неизвестный из личной неприязни заблокировал 57-летнюю женщину в комнате с помощью кресла. После этого мужчина этот поджег предмет мебели и скрылся.

Женщине удалось выбить заблокированную дверь и покинуть горящее помещение. Она получила термический ожог первой степени кисти и предплечья правой руки.