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Неизвестный пытался сжечь консьержку в Москве
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Консьержку пытались сжечь в ее комнате на юго‐западе Москвы 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Неизвестный заблокировал дверь в комнату консьержки при помощи кресла, где находилась женщина. После этого он поджег предмет мебели и скрылся. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы 17 ноября в 02:53 по московскому времени. Экстренные службы сообщили, что в комнате консьержки, расположенной на первом этаже жилого дома на улице Савицкого, произошел пожар.
Прибывшие на место стражи порядка установили, что неизвестный из личной неприязни заблокировал 57-летнюю женщину в комнате с помощью кресла. После этого мужчина этот поджег предмет мебели и скрылся.
Женщине удалось выбить заблокированную дверь и покинуть горящее помещение. Она получила термический ожог первой степени кисти и предплечья правой руки.
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