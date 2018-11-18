В Москве женщина из ревности зарезала подругу

На юге Москвы женщина из ревности зарезала подругу

"По данным следствия, поздно вечером 16 ноября 2018 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Ереванской в городе Москве, женщина на почве ревности нанесла своей знакомой удар ножом в область шеи. От полученного ранения женщина 1975 года рождения скончалась на месте происшествия", — сказала Иванова.

В настоящее время следователи выполняют с подозреваемой следственные действия, в ходе которых будет уставлена полная картина произошедшего, добавила собеседница.