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Жена убила мужа из-за ремонта
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На Ямале жена убила мужа из-за некачественного ремонта 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: Fotolia / ivanfff
Жительница города Лабытнанги (ЯНАО) предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужа из-за того, что ей не понравился проведенный супругом ремонт, сообщает в пятницу прокуратура региона.
Бытовой конфликт в семейной паре произошел в сентябре, когда супруги распивали алкоголь, уточняет надзорное ведомство. Ссора возникла из-за некачественного ремонта, который провел мужчина.
"По этой причине обвиняемая, используя в качестве оружия хозяйственный нож, нанесла им один удар в область грудной клетки потерпевшего. Осознав случившееся, обвиняемая вызвала бригаду скорой медицинской помощи, которая в свою очередь уведомила сотрудников полиции", — рассказали в прокуратуре.
Отмечается, что когда на место прибыли правоохранители, женщина оскорбила одного из них. Тем не менее, на допросе она не отрицала вину в этих преступлениях.
"После изучения уголовного дела прокурором… утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщили в надзорном ведомстве, добавив, что женщине может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.
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