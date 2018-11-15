Задержан бывший ректор Аграрного университета в Петербурге

Виктора Ефимова задержали в рамках дела о хищении бюджетных средств

«Следственным отделом по Пушкинскому району ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в качестве подозреваемого задержан экс-ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виктор Ефимов. Расследование касается судьбы средств, выделенных Министерством образования и науки РФ в 2011 году на программу развития инновационной структуры вуза», — сказал собеседник агентства.

На эти цели университет получил 90 млн рублей. По версии следствия, отчеты о реализации программы были сфальсифицированы, а деньги похищены.