Ещё
Задержан бывший ректор Аграрного университета в Петербурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержан бывший ректор Аграрного университета в Петербурге 

BFM.RU + ещё 1 2 часа назад
Фото: vsesovetnik.ru
Виктора Ефимова задержали в рамках дела о хищении бюджетных средств
Полицейские в Петербурге задержали бывшего ректора Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виктора Ефимова в рамках дела о хищении средств, выделенных вузу Министерством образования и науки, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
«Следственным отделом по Пушкинскому району ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в качестве подозреваемого задержан экс-ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виктор Ефимов. Расследование касается судьбы средств, выделенных Министерством образования и науки РФ в 2011 году на программу развития инновационной структуры вуза», — сказал собеседник агентства.
На эти цели университет получил 90 млн рублей. По версии следствия, отчеты о реализации программы были сфальсифицированы, а деньги похищены.
BFM.RU: последние новости
ФСИН: для осужденных силовиков не хватает колоний Мосгорсуд не отменил арест восьмиклассника, собиравшего бомбу Цеповяз помещен в штрафной изолятор колонии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Навальный против России: ЕСПЧ вынес решение369
«Реактивные грузовики» армии России поразили США46
Отрубившему жене руки вынесли приговор398
Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу9
ЕС созывает экстренный саммит101
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
03:34
Путин подтвердил желание Японии заключить мир
Политика Азия
04:13
Цеповяз проедал 5 пенсий в месяц
Происшествия
03:45
Москвичей предупредили об аномалии
Погода Новости Москвы
01:36
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае
Происшествия Образование
05:09
Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу
Происшествия
04:53
Путин высказался о выборах на Украине
Политика
02:07
Новая эстакада свяжет две ключевые трассы
Новости Москвы
00:48
ЕС созывает экстренный саммит
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение