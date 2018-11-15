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Украинский борец с коррупцией попался на взятке
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Отрубившему жене руки вынесли приговор

Украинский борец с коррупцией попался на взятке 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Отвечающий за борьбу с коррупцией чиновник городского совета Николаева попался на вымогательстве взятки от предпринимателя. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Николаевской области.
Отмечается, что коррумпированного борца с коррупцией сотрудники прокуратуры задержали 14 ноября. «Задержаны заместитель начальника отдела контроля и надзора за благоустройством Департамента внутреннего финансового контроля надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета и его посредник — частный предприниматель, за вымогательство неправомерной выгоды в размере пяти тысяч долларов», — говорится в заявлении прокуратуры.
Чиновник вымогал деньги у другого частного предпринимателя за то, чтобы не чинить препятствий работе его ларьков в Николаеве, размещенных на земельном участке, по которому закончился срок действия договора аренды.
Госслужащему грозит до 12 лет тюрьмы.
В апреле «Лента.ру» писала о специальном антикоррупционном прокуроре Украины Назаре Холодницком, которого уличили в коррупции — якобы он тормозил расследования, разглашал тайну следствия и вмешивался в работу подчиненных. Как сообщала впоследствии ВВС-Украина, Холодницкий получил выговор, однако остался на своем посту.
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