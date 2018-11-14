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Суд Британии подтвердил получение апелляции России по делу о долге Украины
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Суд Британии подтвердил получение апелляции России по делу о долге Украины 

Газета.Ru + ещё 32 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Верховный суд Великобритании подтвердил получение апелляции России на решение Апелляционного суда Англии по делу о долге Украины в $3 млрд, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Как отмечается, решение английского суда предписывало провести всеобъемлющий судебный процесс по одному из аргументов в деле о суверенном долге Украины перед России.
"Я могу подтвердить, что мы получили дела, которые относятся к этому вопросу", — пояснили в пресс-службе.
Уточняется, что в общей сложности на рассмотрение Верховного суда поступили три дела, в одном из которых Россия выступает как апеллянт, и в двух — как ответчик. Рассматриваться, они, вероятно, будут вместе, добавили в суде.
Ранее сообщалось, что Россия подала апелляцию по делу о суверенном долге Украины.
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